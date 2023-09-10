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Тверия: машину с семьей атаковал человек с железным прутом
10.09.2023 09:56 Аркадий Бочаровский

Тверия: машину с семьей атаковал человек с железным прутом


По окончании недельных поисков арестованы подозреваемые, напавшие на семью на дороге в городе Тверия. Около полутора недель назад в полицию Израиля поступила жалоба от семьи, которая ехала в город Тверия и подверглась нападению нескольких молодых людей на дороге, при этом один нападавший использовал железный прут.

Вскоре после инцидента полиция Северного округа остановила подозрительный автомобиль и арестовала его владельца, который через несколько дней был освобожден судом. В прошлую пятницу ночью, через неделю поисков с использованием современных технологий, главные подозреваемые были арестованы в  городе Бат-Ям.

Вчера вечером они предстали перед мировым судом в Тверии, который удовлетворил просьбу полиции и продлил срок ареста подозреваемых для продолжения расследования.
 

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