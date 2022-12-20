



Туристов, застрявших на вершине Мачу-Пикчу, спасали на вертолете

Перуанские власти доставили по воздуху уязвимых застрявших туристов из цитадели инков на вершине горы Мачу-Пикчу в город Куско.



Тысячи посетителей и перуанцев застряли на несколько дней в разных местах, поскольку протестующие перекрывали дороги и вынуждали закрыть аэропорты



Как сообщает ВВС, власти Перу организовали вертолеты для эвакуации туристов, считающихся "уязвимыми", из древней цитадели инков, расположенной на высоте 2400 метров в Андах.