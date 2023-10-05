Турист в Музее Израиля разрушил статуи, ”противоречащие” Торе – фото
В четверг, 5 октября, полиция Израиля арестовала 40-летнего туриста за повреждение и уничтожение ценных статуй и произведений искусства, выставленных в Музее Израиля в Иерусалиме.
По первоначальным данным, турист намеренно разрушил статуи, поскольку они являются "кощунственными" и "противоречат Торе".
"הפסלים - נגד התורה" • תייר בן 40 מארה"ב נעצר בירושלים לאחר שניתץ בעזרת מטה פסלים רומיים עתיקים מהמאה השנייה לספירה, שהוצגו בתערוכת הארכיאולוגיה במוזיאון ישראל— נועה ברנס Noa Baranes (@noabaranes10) October 5, 2023
📷 מוזיאון ישראל@GLZRadio pic.twitter.com/ejMjdcjMjO