



Турист в Музее Израиля разрушил статуи, ”противоречащие” Торе – фото

В четверг, 5 октября, полиция Израиля арестовала 40-летнего туриста за повреждение и уничтожение ценных статуй и произведений искусства, выставленных в Музее Израиля в Иерусалиме.



По первоначальным данным, турист намеренно разрушил статуи, поскольку они являются "кощунственными" и "противоречат Торе".