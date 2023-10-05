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Турист в Музее Израиля разрушил статуи, ”противоречащие” Торе – фото
05.10.2023 20:44 Наталья Богинская

Турист в Музее Израиля разрушил статуи, ”противоречащие” Торе – фото

В четверг, 5 октября, полиция Израиля арестовала 40-летнего туриста за повреждение и уничтожение ценных статуй и произведений искусства, выставленных в Музее Израиля в Иерусалиме.

По первоначальным данным, турист намеренно разрушил статуи, поскольку они являются "кощунственными" и "противоречат Торе".

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