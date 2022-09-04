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Турист упал в кратер Везувия
04.09.2022 00:23 Александр Юзовский

Турист упал в кратер Везувия

Американский турист упал в кратер Везувия, пытаясь достать свой телефон.

Инцидент произошел на прошлых выходных. Согласно информации Sky News, 23-летний мужчина хотел сделать селфи на вершине вулкана, но уронил телефон. Он решил достать его, но вместо этого сам свалился в кратер.

Гиды, в сопровождении спасательного вертолета, спустились в кратер и спасли неуклюжего туриста. К счастью, тот отделался легкими травмами.

Стоит напомнить, что после извержения в 1913 году Везувий оставался активным до 1944 года.

Кратер вулкана имеет диаметр 450 метров и глубину 300 метров. Самая высокая вершина – 1277 метров.

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