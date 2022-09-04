Турист упал в кратер Везувия
Американский турист упал в кратер Везувия, пытаясь достать свой телефон.
Инцидент произошел на прошлых выходных. Согласно информации Sky News, 23-летний мужчина хотел сделать селфи на вершине вулкана, но уронил телефон. Он решил достать его, но вместо этого сам свалился в кратер.
Гиды, в сопровождении спасательного вертолета, спустились в кратер и спасли неуклюжего туриста. К счастью, тот отделался легкими травмами.
Стоит напомнить, что после извержения в 1913 году Везувий оставался активным до 1944 года.
Кратер вулкана имеет диаметр 450 метров и глубину 300 метров. Самая высокая вершина – 1277 метров.