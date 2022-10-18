



Турист пытался провезти аллигатора-альбиноса в чемодане

Американский турист пытался провезти аллигатора-альбиноса в чемодане из Германии в Сингапур.



Согласно информации Daily Mail, если бы ему это удалось, то он мог бы продать аллигатора за 75 тысяч евро. Мужчина был задержан в аэропорту.



Сотрудники таможенной службы обнаружили аллигатора в чемодане, он был перетянут пленкой. Для оказания помощи рептилии на место происшествия прибыл ветеринар.



Аллигатора отправили в заповедник в Мюнхене, а турист был арестован. Против него возбудили уголовное дело.