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Турист пытался провезти аллигатора-альбиноса в чемодане
18.10.2022 14:39 Александр Юзовский

Турист пытался провезти аллигатора-альбиноса в чемодане

Американский турист пытался провезти аллигатора-альбиноса в чемодане из Германии в Сингапур.

Согласно информации Daily Mail, если бы ему это удалось, то он мог бы продать аллигатора за 75 тысяч евро. Мужчина был задержан в аэропорту.

Сотрудники таможенной службы обнаружили аллигатора в чемодане, он был перетянут пленкой. Для оказания помощи рептилии на место происшествия прибыл ветеринар.

Аллигатора отправили в заповедник в Мюнхене, а турист был арестован. Против него возбудили уголовное дело.

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