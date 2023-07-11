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Колизей
11.07.2023 04:39 Евгения Маркова

Турист на стене римского Колизея нацарапал свое имя и имя своей невесты

Иван Димитров, проживающий в Бристоле, написал мэру Рима письмо с извинениями, где говорит, в частности, что осознает серьезность своего поступка.
Инцидент произошел в конце июня, когда Иван нацарапал на стене Колизея "Иван + Хейли 23". Полиция узнала об этом через социальные сети, где несколько человек разместили видео с поступком Ивана. 


В своем письме к мэру Рима Димитров просит прощения “у всех итальянцев и всего мира”, признавая, что узнал о возрасте Колизея только после того, как все произошло. Незадачливый турист пообещал взять на себя ответственность и искупить свою вину.

Если Ивана признают виновным, ему грозит штраф в размере до 15 000 евро и заключение сроком от двух до пяти лет. Адвокат Димитрова Алессандро Мария Тирелли заявила, что письмо его клиента с извинениями, может помочь избежать строжайшего наказания.

Колизей является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано назвал поступок Димитрова "оскорблением для всех, кто понимает ценность археологии, архитектурных памятников и истории".

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