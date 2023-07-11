Турист на стене римского Колизея нацарапал свое имя и имя своей невесты
Иван Димитров, проживающий в Бристоле, написал мэру Рима письмо с извинениями, где говорит, в частности, что осознает серьезность своего поступка.
Инцидент произошел в конце июня, когда Иван нацарапал на стене Колизея "Иван + Хейли 23". Полиция узнала об этом через социальные сети, где несколько человек разместили видео с поступком Ивана.
В своем письме к мэру Рима Димитров просит прощения “у всех итальянцев и всего мира”, признавая, что узнал о возрасте Колизея только после того, как все произошло. Незадачливый турист пообещал взять на себя ответственность и искупить свою вину.
Если Ивана признают виновным, ему грозит штраф в размере до 15 000 евро и заключение сроком от двух до пяти лет. Адвокат Димитрова Алессандро Мария Тирелли заявила, что письмо его клиента с извинениями, может помочь избежать строжайшего наказания.
Колизей является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано назвал поступок Димитрова "оскорблением для всех, кто понимает ценность археологии, архитектурных памятников и истории".
Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata. Spero che chi ha compiuto questo gesto venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi. pic.twitter.com/p8Jss1GWuY— Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) June 26, 2023