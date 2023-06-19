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Турист из США сжег рабочую площадку скоростного трамвая в Иерусалиме
19.06.2023 14:37 Аркадий Бочаровский

Турист из США сжег рабочую площадку скоростного трамвая в Иерусалиме


Сегодня, в понедельник, 19 июня, было предъявлено обвинение Майклу Маркусу, 21-летнему туристу из США, за поджог рабочей площадки скоростного трамвая на улице Бар-Илан в Иерусалиме.

Маркус “отличился” в рамках протестов ультраортодоксов против трамвайного маршрута в городе. 

В обвинительном заключении говорится, что молодой человек поджег бурильную машину, автокран и мини-экскаватор. Стоимость сожженного им оборудования составляет около полутора миллионов шекелей. 

По данным полиции, общий ущерб, нанесенный инфраструктуре после демонстраций ультраортодоксов в городе, оценивается более чем в сто миллионов шекелей.

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