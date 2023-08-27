



Драма на Мертвом море: туристы проникли в закрытую военную зону, один погиб



Группа из 6 туристов проникла на закрытую и заминированную военную территорию у заводов Мертвого моря - и через некоторое время сообщила, что один из них по неизвестной причине потерял сознание.



Спасательные подразделения полиции и армии с помощью вертолетов эвакуировали их в безопасную зону. Спасатели оказали помощь мужчине, находившемуся без сознания. Мужчина скончался - по всей видимости, от обезвоживания.



Необычное событие произошло в месте под названием "Секретный ручей", погибший является иностранным гражданином. Среди спасенных членов группы было 2 израильтянина. Все туристы эвакуированы бригадами MDA и страдают от обезвоживания. В районе, откуда они были спасены, проходит несколько маршрутов контрабанды из Иордании, и сейчас выясняется, чем именно туристы там занимались.