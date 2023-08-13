



Турецкий самолет проник в воздушное пространство Украины

Самолет турецкой авиакомпании с норвежскими туристами, следовавший из Осло в Анталию, 25 июля проникал в закрытое воздушное пространство Украины, сообщает NRK.



Самолет Airbus A320-200 турецкой авиакомпании BBN Airlines следовал из Осло в Анталию. Его маршрут, где зафиксировано проникновение в закрытое воздушное пространство Украины, зафиксирован на сайте Flightradar24.



Сообщается, что после двух часов в воздухе самолет отклонился от маршрута и пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой областей, далее он проследовал в воздушное пространство Румынии. В авиакомпании BBN Airlines подтвердили, что 25 июля их самолет сменил маршрут из-за приближающейся бури.



"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты", - заявил представитель авиакомпании.



С начал полномасштабного вторжения РФ воздушное пространство Украины закрыто для гражданских самолетов.

