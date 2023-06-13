



Турецкий БПЛА атаковал блокпост в Алеппо: один комбатант убит, трое ранены

Несколько часов назад турецкий беспилотник нацелился на военные блокпосты SDF возле моста Корах-Козак в восточной части Алеппо, в результате чего несколько человек получили ранения, сообщают сирийские СМИ



Мост расположен на международной дороге, которая соединяет провинцию Эр-Ракка с районом Манбидж в восточной части Алеппо, где на мосту развернуты силы безопасности.



Соответственно, количество атак, совершенных турецкими беспилотниками по районам, подконтрольным Автономной администрации на севере и северо-востоке Сирии, с начала 2023 года увеличилось до 20. В результате этих атак погибло 25 человек: шесть мирных жителей, в том числе ребенок и женщина, 16 человек. военнослужащих и три солдата режима, а также ранены еще более 22 человек. Атаки турецких беспилотников в 2023 году распределяются по регионам следующим образом:

• Аль-Хасака: в результате десяти нападений четверо мирных жителей, в том числе женщина и ребенок, и восемь военнослужащих погибли и другие получили ранения.

• Аль-Ракка: Две атаки.

• Сельская местность Алеппо: в результате восьми нападений погибли девять комбатантов, в том числе трое из курдских отрядов, трое солдат режима и двое мирных жителей.

