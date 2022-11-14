



Турецкая полиция арестовала подозреваемую в организации взрыва

Турецкая полиция арестовала подозреваемую во взрыве в центре Стамбула, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек и еще 81 получил ранения, сообщил официальный представитель полиции.



Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил журналистам в понедельник, что задержанная - это "тот, кто оставил бомбу, вызвавшую взрыв" на оживленной магистрали крупнейшего города Турции.



Сойлу обвинил запрещенную Рабочую партию Курдистана (РПК) в воскресном взрыве на проспекте Истикляль, заявив: "По нашей оценке, приказ о смертоносной террористической атаке поступил из Айн-эль-Араба на севере Сирии", где, по его словам, находится сирийская штаб-квартира группировки.



"Мы нанесем ответный удар по тем, кто несет ответственность за этот чудовищный теракт", - сказал он, добавив, что число погибших возросло с шести до восьми, а 81 человек получил ранения, причем двое из них находятся в "критическом состоянии".