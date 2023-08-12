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Турцию всколыхнуло сразу несколько землетрясений
12.08.2023 19:36 Алина Груднева

Турцию всколыхнуло сразу несколько землетрясений

Турецкий город Малатья за день, 12 августа, всколыхнули сразу несколько землетрясений.

По словам сейсмологов, магнитуда последнего составила 4,7 баллов по шкале Рихтера.

Информация о разрушениях и пострадавших к настоящему моменту не поступала.

Накануне в городе Малатья также была зафиксирована сейсмическая активность. Магнитуда землетрясения составила 5,3.

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