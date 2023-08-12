Турцию всколыхнуло сразу несколько землетрясений
Турецкий город Малатья за день, 12 августа, всколыхнули сразу несколько землетрясений.
По словам сейсмологов, магнитуда последнего составила 4,7 баллов по шкале Рихтера.
Информация о разрушениях и пострадавших к настоящему моменту не поступала.
Накануне в городе Малатья также была зафиксирована сейсмическая активность. Магнитуда землетрясения составила 5,3.
People scared from earthquake in Turkey.pic.twitter.com/P2oHmkjOOb#turkey #earthquake #Malatya— John Spectator (@johnspectator) August 12, 2023