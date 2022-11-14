



Турция отказались принять соболезнования от посольства США

В Турции отказались принять соболезнования по поводу теракта в Стамбуле от посольства США и указали на косвенную причастность страны к действиям террористов. Об этом министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал журналистам в Стамбуле.



“Мы не принимаем соболезнования от посольства США, мы их отвергаем. Конечно, следует обсудить наш союз с таким государством, которое кормит террористические регионы, такие как Кобани, откуда есть попытки нарушить мир в Турции”, – сказал министр.



Сойлу указал на то, что если бы причастные к теракту не были задержаны, то их сегодня отправили бы в Грецию. Кроме того, по его словам, исполнительницу теракта намеревались ликвидировать, о чем уже было дан соответствующий приказ.



В воскресенье, 13 ноября, в центре Стамбула в 16.20 по местному времени произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек – четверо на месте взрыва, двое в больнице. Ранения получил 81 человек.



По данным правоохранителей, указания о совершении теракта поступали из Кобани, исполнительница прибыла в Турцию из Африна