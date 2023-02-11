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Турция: на спасателей обрушилась часть дома
11.02.2023 23:15 Алина Груднева

Турция: на спасателей обрушилась часть дома

В турецкой провинции Хатай на юге страны на спасателей, разбиравших завалы после смертоносного землетрясения, обрушилась часть дома.

Соответствующий момент засняли на видео.

"Поисково-спасательная команда стихийных бедствий ADAK проводила спасательные работы в руинах дома. Вероятно, из-за нарушений техники безопасности на них обрушились остатки здания", — сказано в сообщении.


По данным телеканала Habertürk, спасатели, разбиравшие завалы в поисках людей в течение пяти дней, прибыли из западной части Турции. Обрушение части здания обошлось без жертв. Один из спасателей оказался под обломками, но ему быстро помогли коллеги. После происшествия он продолжил работу.

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