



Турция: глава медицинской ассоциации осуждена за терроризм после интервью СМИ

В среду суд признал главу Турецкой медицинской ассоциации виновной в распространении "пропаганды террористических организаций" после судебного разбирательства, которое правозащитные группы осудили как попытку заставить замолчать критиков правительства.



Суд в Стамбуле приговорил доктора Шебнем Корур Финчанчи почти к трем годам тюремного заключения, но также постановил освободить ее из-под стражи пока она будет обжаловать приговор, что является обычной практикой турецкого правосудия в отношении людей, осужденных на срок менее четырех лет.



63-летняя Финчанчи была арестована в октябре по обвинению в пропаганде от имени запрещенной в турции Рабочей партии Курдистана. Арест последовал за интервью СМИ, в котором она призвала провести независимое расследование утверждений о том, что турецкие военные применяли химическое оружие против курдских боевиков на севере Ирака.



Ее комментарии вызвали негативную реакцию со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил ее в клевете на турецкие вооруженные силы и в оскорблении страны. Он пообещал принять меры по очистке Турецкой медицинской ассоциации и других профессиональных организаций от "сторонников террористов".



Финчанчи посвятила большую часть своей карьеры документированию пыток и жестокого обращения, а также занимала пост президента Турецкого фонда прав человека.



Во время суда Финчанчи отвергла обвинения в том, что во время интервью занималась пропагандой, утверждая, что она высказала профессиональное мнение. Также Финчанчи заявила суду в среду, что не ожидает справедливого судебного разбирательства.



Она процитировала турецкий опрос, показывающий, что "каждый второй человек считает, что люди находятся в тюрьме на основании того, что они думают".



Всемирная медицинская ассоциация назвала дело против Финканчи "необоснованным, незаконным и неприемлемым" и призвала к ее немедленному оправданию.

