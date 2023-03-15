



Турция: две провинции, пострадавшие от землетрясения, затопило сильными ливнями

В пострадавших от землетрясения провинциях Шанлыурфа и Адияман в результате значительных осадков и вызванных ими селевых потоков погибло 10 человек, еще трое пропали без вести. В отдельных районах селевые массы затопили улицы и первые этажи построек, сообщает CNN Türk .



Селевые потоки смывали транспортные средства вместе с пассажирами, а затем и спасателей, которые пытались помочь пострадавшим выбраться. Улицы отдельных населенных пунктов превратились в реки.



Метеорологи предупреждают, что сильные дожди продолжатся в прибрежных регионах Мраморного, Средиземного и Черного морей, центральной части страны, а также на востоке.



По информации главного метеоуправления, в шести провинциях на востоке страны объявлен оранжевый (третий из четырех) уровней опасности из-за неблагоприятных погодных условий.