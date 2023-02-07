



Турция: 6-месячная девочка и ее мать спасены из-под завалов после землетрясения

Шестимесячный ребенок и ее мать были спасены из-под завалов после почти 30-часового пребывания в ловушке в Турции после смертоносного землетрясения магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера, произошедшего в понедельник.



Из-под завалов разрушенного дома в провинции Хатай спасатели вытащили малышку Айше, которая выглядела грязной, но невредимой. Ее мать, Хуля, получила незначительные травмы, не требующие госпитализации.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент спасено более 8000 человек, и более 53 000 спасателей помогают разбирать завалы и искать выживших.



Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии уже превысило 5100 человек. В Турции было разрушено более 6000 зданий, десятки тысяч человек получили ранения или остались без крова.

