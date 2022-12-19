



Тупой, еще тупее: водитель на заправке в Воронеже подсветил бензобак зажигалкой

В Воронеже автомобиль загорелся во время заправки. Видео инцидента горожане поделились в социальных сетях в понедельник, 19 декабря. На кадрах видно, что водитель наклоняется к бензобаку, в который вставлен заправочный пистолет, после чего из машины неожиданно вырывается пламя.



По данным местных СМИ, это случилось на АЗС «Роснефть» на Московском проспекте, 84. Дата на регистраторе — 15 декабря. Воспламенение могло произойти после того, как мужчина решил подсветить бензобак зажигалкой.