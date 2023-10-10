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Трюдо осудил демонстрации в поддержку ХАМАСа
10.10.2023 07:11 Александр Черман

Трюдо осудил демонстрации в поддержку ХАМАСа

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо осудил прошедшие в стране демонстрации, выражающие поддержку вторжению ХАМАСа в Израиль.

В своем заявлении Трюдо подчеркнул, что призывы к насилию и террористическим актам недопустимы в Канаде ни в какой ситуации и ни от какой группы.

Он решительно осудил демонстрации, прошедшие и продолжающиеся по всей стране в поддержку нападений ХАМАСа на Израиль. Премьер-министр призвал канадцев объединиться против терроризма и выступить в защиту мира и стабильности.

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