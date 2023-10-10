



Трюдо осудил демонстрации в поддержку ХАМАСа

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо осудил прошедшие в стране демонстрации, выражающие поддержку вторжению ХАМАСа в Израиль.



В своем заявлении Трюдо подчеркнул, что призывы к насилию и террористическим актам недопустимы в Канаде ни в какой ситуации и ни от какой группы.



Он решительно осудил демонстрации, прошедшие и продолжающиеся по всей стране в поддержку нападений ХАМАСа на Израиль. Премьер-министр призвал канадцев объединиться против терроризма и выступить в защиту мира и стабильности.