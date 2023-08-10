



Труп в стене: квартирант убил партнера в Хайфе

Следователи отдела по борьбе с преступностью в районе Кармель продолжают расследование дела о трупе, обнаруженного замурованным в бетонной стене одной из квартир в районе Хадар в Хайфе. Согласно подозрениям, которые сейчас уже расследуются, речь идет о 61-летнем мужчине, снимавшем эту квартиру вместе с другим человеком - который умер десять дней назад, по-видимому, в результате передозировки.



Полиция подозревает, что покойный совершил убийство более года назад и спрятал тело в стене. Обнаружить это удалось только после смерти подозреваемого в убийстве, когда хозяин квартиры попросил разобрать бетонную стену из-за непереносимой вони. Один из соседей рассказал Ynet: "Я помню только одно - зловонный запах, который исходил из его дома каждый раз, когда открывали дверь. Это было ужасно. Невыносимый запах, который невозможно было не почувствовать. Я не знал, что это такое. Я не понимал, как можно жить с такой вонью. Сейчас я подозреваю, что, может быть, это был запах тела, но я не могу этого сказать".



Полиция уже собрала показания соседей и владельцев бизнеса, расположенного рядом со зданием, где произошло злодеяние. Они рассказали, что не видели товарища жильца, умершего от передозировки, уже более полутора лет. "Их было двое, и вдруг мы увидели только одного", - сказал один из владельцев бизнеса. "Это не странно для этой улицы и этих квартир. Здесь живут в основном нестабильные люди, которые меняют квартиры и занятия".

Ремонтник рассказывает о моменте обнаружения трупа



Хозяин квартиры рассказал следователям, что много лет сдавал эту квартиру. По его словам, три года назад он сдал квартиру двум партнерам. "С тех пор я не знал, что с ними происходит", - сказал он.



Как уже упоминалось, десять дней назад в полицию поступило сообщение о смерти человека в той же квартире. Следователи не обнаружили на теле следов насилия или борьбы, и тело было выдано для захоронения после того, как было установлено, что нет подозрений, что смерть наступила в результате уголовного преступления. Полиция полагает, что причиной смерти мужчины, которому было 54 года, стала передозировка.



И умерший неделю назад арендатор, и замурованный в стене, были известны полиции из-за связей с криминалом. В полиции сообщили, что тело погибшего пока не опознано и что они не комментируют ведущееся расследование.

