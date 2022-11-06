



Труба заправщика KC-46 сломалась во время дозаправки в воздухе F-15



Как стало известно газете Air Force Times, представители ВВС США расследуют инцидент, в результате которого самолет-заправщик KC-46 Pegasus получил серьезные повреждения во время дозаправки истребителя в прошлом месяце.



KC-46 должен в ближайшие годы стать основным заправщиком ВВС Израиля.



Заправщик направлялся из аэропорта Глазго Прествик в Шотландии на объединенную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси, когда ему было поручено заправить F-15.



Следователи полагают, что во время встречи два самолета двигались с такими разными скоростями, что заправочная штанга с силой оторвалась от истребителя и врезалась обратно в KC-46, сказал чиновник. После происшествия Pegasus благополучно продолжил полет в Нью-Джерси.



На фотографии, опубликованной 28 октября на аккаунте Instagram, посвященном мемам о танкерах, видно, что треснувшая заправочная штанга находится под вмятым хвостовым конусом. В сообщении выражалась озабоченность по поводу безопасности самолета, особенно в связи с тем, что ВВС экспериментирует с использованием экипажей из двух человек вместо трех в чрезвычайных ситуациях.



Хотя ВВС считает, что ремонт KC-46 обойдется как минимум в 2,5 миллиона долларов, чиновник сказал, что ему ничего не известно о повреждениях F-15.



"В настоящее время инцидент расследуется как потенциальный казус класса А, ожидается, что он завершится в конце ноября", - сказала представитель Командования воздушной мобильности капитан Наташа Москера. "Окончательная смета расходов будет определена к этому времени".