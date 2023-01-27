



Тропический шторм обрушился на Мадагаскар: есть жертвы и раненые

На Мадагаскар обрушился мощный тропический шторм, в результате которого погибли 16 человек погибли.



Об этом сообщили в Министерстве по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.



Еще 17 человек считаются пропавшими без вести. Также в больницы поступили раненые. Точное количество уточняется.



Из-за шторма около 60 тысяч человек были эвакуированы из своих домов. По предварительной оценке, примерно 13 тысяч домов были повреждены или разрушены.