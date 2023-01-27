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Тропический шторм обрушился на Мадагаскар: есть жертвы и раненые
27.01.2023 11:20 Алина Груднева

Тропический шторм обрушился на Мадагаскар: есть жертвы и раненые

На Мадагаскар обрушился мощный тропический шторм, в результате которого погибли 16 человек погибли.

Об этом сообщили в Министерстве по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Еще 17 человек считаются пропавшими без вести. Также в больницы поступили раненые. Точное количество уточняется.

Из-за шторма около 60 тысяч человек были эвакуированы из своих домов. По предварительной оценке, примерно 13 тысяч домов были повреждены или разрушены.

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