Тропический шторм обрушился на Мадагаскар: есть жертвы и раненые
На Мадагаскар обрушился мощный тропический шторм, в результате которого погибли 16 человек погибли.
Об этом сообщили в Министерстве по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
Еще 17 человек считаются пропавшими без вести. Также в больницы поступили раненые. Точное количество уточняется.
Из-за шторма около 60 тысяч человек были эвакуированы из своих домов. По предварительной оценке, примерно 13 тысяч домов были повреждены или разрушены.
La #route nationale 02 (Tana-Tamatave) est complètement détruite. #TrafTnr #Madagascar pic.twitter.com/hEGaonPjKp— Njiva Tahiry (@Njivatahiry) January 25, 2023
Cyclone Cheneso : le bilan humain s'alourdit, le réseau routier fortement perturbé https://t.co/dCVWjZe1F5 #Madagasikara— MadagascarInfos (@MadagascarInfos) January 26, 2023