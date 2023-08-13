



Тропическая жара: пик температур в Израиле

"Тропическая" жара: сегодня температура достигнет своего пика



Самый жаркий день: Начавшаяся вчера вечером, 12 августа, волна жары достигнет своего пика сегодня утром, когда тепловая нагрузка будет от сильной до экстремальной по всей стране, и будет ощущаться в основном на Голанских высотах, в горах и в Иорданской долине. Наряду с высокими температурами возможны молнии, грозы и моросящий дождь, главным образом на востоке страны и на севере.



Прогнозируемые температуры на сегодня: в Кацрине, Тверии и Эйлате температура достигнет максимума - 41 градус. В Иерусалиме будет 38 градусов, в Ариэле - 26 градусов, в Реховоте - 34 градуса. В Тель-Авиве ожидается температура 32 градуса.





В понедельник ожидается ослабление тепловой нагрузки, хотя и не очень значительное. Кроме того, ночь с воскресенья на понедельник будет самой жаркой за последнее время, с чрезвычайно высокой влажностью. В то же время на прибрежной равнине облачность господствует с утренних часов, а на востоке страны и на юге - с полудня.



На Голанских высотах и в Иудейских горах температура по сравнению со вчерашним днем подскочила от 5 до 9 градусов. Вчера в Иерусалиме и на Голанских высотах были зафиксированы температуры, превышающие средние на 10 градусов.



Вопреки ожиданиям, температура, измеренная вчера в Тель-Авиве, оказалась ниже, чем накануне. Путешественники на пляжах говорили: "Отличный шаббат, мне очень нравится. Есть воздух и есть ветер". Температурные рекорды вчерашнего дня: 43 градуса в Иорданской долине, 41 градус на Голанских высотах и 40 градусов в Кинерете.