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Троих полицейских обвинили во вмешательстве в расследование убийства репатрианта
05.01.2023 16:40 Евгения Маркова

Троих полицейских обвинили во вмешательстве в расследование убийства репатрианта

Магистратский суд Нацерета предъявил троим полицейским обвинения во вмешательстве в расследование убийства подростка-репатрианта Йоэля Лхангала в Кирьят-Шмоне в октябре.

18-летний Лхангал был зарезан на вечеринке по случаю дня рождения во время драки. 21-летнему Лиаду Эдри было предъявлено обвинение в убийстве Лхангала, олима из Индии.

По данным Департамента внутренних расследований полиции, трое полицейских — Хаим Габай, Шай Коэн и Ицхак Бен-Шая — вели себя ненадлежащим образом в ходе расследования убийства.

Согласно обвинительному заключению, Габай, который лично знал Эдри, давал советы подозреваемому в убийстве и его семье и предоставлял им инсайдерскую информацию по делу. Габай также якобы не сообщил полиции о причастности Эдри и вероятности того, что он был главным подозреваемым.

Коэн и Бен-Шайя обвиняются в том, что взяли с места преступления окровавленный шлем и поместили его в свою полицейскую машину, затем вернули на место происшествия и попытались скрыть факт его перемещения, а также не сообщили начальству о своих действиях.
 

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