



Троих полицейских обвинили во вмешательстве в расследование убийства репатрианта

Магистратский суд Нацерета предъявил троим полицейским обвинения во вмешательстве в расследование убийства подростка-репатрианта Йоэля Лхангала в Кирьят-Шмоне в октябре.



18-летний Лхангал был зарезан на вечеринке по случаю дня рождения во время драки. 21-летнему Лиаду Эдри было предъявлено обвинение в убийстве Лхангала, олима из Индии.



По данным Департамента внутренних расследований полиции, трое полицейских — Хаим Габай, Шай Коэн и Ицхак Бен-Шая — вели себя ненадлежащим образом в ходе расследования убийства.



Согласно обвинительному заключению, Габай, который лично знал Эдри, давал советы подозреваемому в убийстве и его семье и предоставлял им инсайдерскую информацию по делу. Габай также якобы не сообщил полиции о причастности Эдри и вероятности того, что он был главным подозреваемым.



Коэн и Бен-Шайя обвиняются в том, что взяли с места преступления окровавленный шлем и поместили его в свою полицейскую машину, затем вернули на место происшествия и попытались скрыть факт его перемещения, а также не сообщили начальству о своих действиях.

