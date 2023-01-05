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Троих полицейских обвинили во вмешательстве в расследование убийства подростка
05.01.2023 14:38 Ольга Белозерова

Троих полицейских обвинили во вмешательстве в расследование убийства подростка

Суд в Нацерет предъявил обвинения во вмешательстве в расследование убийства подростка Йоэля Лхангала в прошлом месяце в Кирьят-Шмона. 

Об этом сообщает Times of Israel.

По данным Департамента внутренних расследований полиции, трое полицейских - Хаим Габай, Шай Коэн и Ицхак Бен-Шайя - вели себя ненадлежащим образом в ходе расследования убийства.

Согласно обвинительному заключению, Габай, который лично знал подозреваемого в убийстве Лиада Эдри, давал ему и его семье советы и предоставлял им инсайдерскую информацию по делу. Габай также якобы не сообщил полиции о причастности Эдри и вероятности того, что он был главным подозреваемым.

Коэн и Бен-Шайя обвиняются в том, что взяли с места преступления окровавленный шлем и поместили его в свою полицейскую машину, затем вернули на место происшествия и попытались скрыть факт его перемещения, а также не сообщили о такой деятельности в полицию. 

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