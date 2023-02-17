



"Трофеи" из Украины: на Курском вокзале Москвы задержан мужчина с гранатами

В пятницу, 17 февраля, в Москве на Курском вокзале задержали мужчину с предметами, внешне похожими на гранаты "Ф-1".



Изначально такую информацию распространил Telegram-канал SHOT.



Уточняется, что подозрительного мужчину с похожими на гранаты предметами заметили возле вокзала. Когда он проходил через металлоискатели, у него якобы обнаружили несколько взрывателей, две противопехотные мины, одно "неустановленное" взрывное устройство и несколько микросхем.





Территорию вокзала оцепили и вызвали на место кинологов. Ведется обыск, начато расследование. Позже стало известно, что задержанный привез с собой сумку с таким содержимым с войны в Украине. Уточняется, что он вел себя спокойно и не сопротивлялся при задержании.



Как сообщает "РИА Новости", на фоне инцидента РЖД объявила о проведении эвакуации пассажиров с цокольного этажа вокзала.

