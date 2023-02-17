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"Трофеи" из Украины: на Курском вокзале Москвы задержан мужчина с гранатами
17.02.2023 13:06 Алина Груднева

"Трофеи" из Украины: на Курском вокзале Москвы задержан мужчина с гранатами

В пятницу, 17 февраля, в Москве на Курском вокзале задержали мужчину с предметами, внешне похожими на гранаты "Ф-1".

Изначально такую информацию распространил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что подозрительного мужчину с похожими на гранаты предметами заметили возле вокзала. Когда он проходил через металлоискатели, у него якобы обнаружили несколько взрывателей, две противопехотные мины, одно "неустановленное" взрывное устройство и несколько микросхем.


Территорию вокзала оцепили и вызвали на место кинологов. Ведется обыск, начато расследование. Позже стало известно, что задержанный привез с собой сумку с таким содержимым с войны в Украине. Уточняется, что он вел себя спокойно и не сопротивлялся при задержании. 

Как сообщает "РИА Новости", на фоне инцидента РЖД объявила о проведении эвакуации пассажиров с цокольного этажа вокзала.
 

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