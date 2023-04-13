



Трое жителей Маале-Адумим напали на полицию во время вечеринки

Во время Песаха на одной из вечеринок в Маале-Адумим несколько человек напали на полицейских.



В связи с этим были арестованы двое несовершеннолетних и один молодой человек.



Уточняется, что правоохранители прибыли на вызов в связи с жалобами от соседей на шум. В ответ на призыв покинуть место, один из подозреваемых напал на полицейских, отказавшись показать документы.



В результате нападения полицейскому и патрульному потребовалась медицинская помощь. Арест главного подозреваемого, 17-летнего парня, продлен до завтра. Двое других отпущены под домашний арест.