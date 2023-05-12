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Трое жителей Бней-Брака напали на мужчину, порвавшего с сестрой одного из них
12.05.2023 14:42 Алина Груднева

Трое жителей Бней-Брака напали на мужчину, порвавшего с сестрой одного из них

Прокуратура Тель-Авива передала в окружной суд обвинительный акт против троих жителей Бней-Брака, похитивших и ограбивших мужчину около двух недель назад.

В нападении обвиняются 24-летний молодой человек и двое несовершеннолетних.

Согласно обвинительному акту, подозреваемые договорились о встрече с заявителем и устроили ему засаду. Это случилось после того, как потерпевший порвал с сестрой одного из несовершеннолетних.

Когда мужчина прибыл на место встречи, все трое обвиняемых избили его железным прутом, отобрали у него личные вещи, после чего затолкали его в машину и начали угрожать расправой.

 

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