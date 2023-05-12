



Трое жителей Бней-Брака напали на мужчину, порвавшего с сестрой одного из них

Прокуратура Тель-Авива передала в окружной суд обвинительный акт против троих жителей Бней-Брака, похитивших и ограбивших мужчину около двух недель назад.



В нападении обвиняются 24-летний молодой человек и двое несовершеннолетних.



Согласно обвинительному акту, подозреваемые договорились о встрече с заявителем и устроили ему засаду. Это случилось после того, как потерпевший порвал с сестрой одного из несовершеннолетних.



Когда мужчина прибыл на место встречи, все трое обвиняемых избили его железным прутом, отобрали у него личные вещи, после чего затолкали его в машину и начали угрожать расправой.



