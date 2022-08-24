



Трое солдат ЦАХАЛа отстранены после избиения палестинцев

Трое солдат были отстранены от службы после того, как стало известно, что они избили палестинцев. Также появилось видео, на котором они избивают палестинцев.



На видео видно, как солдаты толкают палестинцев на землю и неоднократно бьют их ногами по лицу, когда они лежат на земле, сообщает Jerusalem Post.



После инцидента было начато расследование, и первоначальные выводы показали, что солдаты отметили автомобиль, который они сочли "подозрительным", и применили к водителю и пассажиру ненужное насилие.



Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави отреагировал на ситуацию: "Это серьезный и отвратительный инцидент, который серьезно нарушает ценности ЦАХАЛа. Причастные к этому солдаты недостойны службы. Инцидент будет полностью расследован командирами и военной полицией. Причастные будут привлечены к ответственности".



По данным 13-го канала израильского ТВ, отстраненные солдаты служили в батальоне "Нецах Йегуда".