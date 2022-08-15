



Трое палестинцев арестованы по подозрению в нелегальной торговле древностями

Силы безопасности Израиля сегодня утром арестовали трех палестинцев, подозреваемых в незаконной торговле украденными предметами старины в Иудее и Самарии.



В заявлении COGAT говорится, что ее силы вместе с пограничной полицией обнаружили редкие археологические находки стоимостью в сотни тысяч шекелей, а также оружие во время рейда в домах подозреваемых в деревнях Бурка, Хавара и Силат аль-Даэр.



Силы безопасности несколько месяцев назад арестовали известного торговца антиквариатом, что привело к тайному расследованию, кульминацией которого стал сегодняшний арест.



Среди найденных предметов были монеты, знаки отличия, каменные двери римского и византийского периодов, а также древние инструменты железного века и VII века.



"Мы будем продолжать свою работу, чтобы защитить археологические памятники и природные сокровища в Иудее и Самарии и противостоять тем, кто пытается причинить им вред", —заявил Ферас Атил, возглавляющий отдел гражданской администрации в COGAT.

