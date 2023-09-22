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Трое мужчин спасены из Кинерета на вертолете – видео
22.09.2023 09:45 Наталья Богинская

Трое мужчин спасены из Кинерета на вертолете – видео

Согласно данным полиции, трое мужчин были спасены вертолетом после того, как заблудились в озере Кинерет в прошлую субботу, 16 сентября.

Около 19:30 в субботу полиция Израиля получила сообщение о том, что трое молодых людей покинули пляж Декель на гидроцикле примерно в 16:30 и не вернулись. Сразу после получения сообщения власти начали поисково-спасательную операцию.

Они провели сканирование местности вдоль побережья, а подразделение морской полиции и “Маген Давид Адом” (MDA) провели поиск на Кинерете. После захода солнца к поискам присоединился вертолет израильской полиции. 

Около 21:00 операторы вертолетов сообщили о водных мотоциклах в северном районе Кинерета, заметив людей, махающих руками за помощью. Спасатели прибыли на место и спасли троих мужчин, благополучно доставив их обратно на пляж. 

Полиция подчеркивает опасность входа в бурную водуи дает рекомендации по безопасности на воде: 
  • Плавайте с товарищами, но не в одиночку.
  • Заходите в лодку только в спасательном жилете. 
  • Не забывайте о средствах связи на случай чрезвычайной ситуации
  • Обновите контакт “вне воды”, который может сообщить о чрезвычайной ситуации. 
  • В случае возникновения опасной для жизни ситуации немедленно сообщите в экстренные службы.

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