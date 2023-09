Трое мужчин спасены из Кинерета на вертолете – видео

Согласно данным полиции, трое мужчин были спасены вертолетом после того, как заблудились в озере Кинерет в прошлую субботу, 16 сентября.



Около 19:30 в субботу полиция Израиля получила сообщение о том, что трое молодых людей покинули пляж Декель на гидроцикле примерно в 16:30 и не вернулись. Сразу после получения сообщения власти начали поисково-спасательную операцию.



Они провели сканирование местности вдоль побережья, а подразделение морской полиции и “Маген Давид Адом” (MDA) провели поиск на Кинерете. После захода солнца к поискам присоединился вертолет израильской полиции.



Около 21:00 операторы вертолетов сообщили о водных мотоциклах в северном районе Кинерета, заметив людей, махающих руками за помощью. Спасатели прибыли на место и спасли троих мужчин, благополучно доставив их обратно на пляж.



Three men rescued from Kinneret by helicopter | https://t.co/ICnJwBl4qm pic.twitter.com/4Bmia9XuYd — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 22, 2023 Полиция подчеркивает опасность входа в бурную водуи дает рекомендации по безопасности на воде: