Трое мужчин спасены из Кинерета на вертолете – видео
Согласно данным полиции, трое мужчин были спасены вертолетом после того, как заблудились в озере Кинерет в прошлую субботу, 16 сентября. Three men rescued from Kinneret by helicopter | https://t.co/ICnJwBl4qm pic.twitter.com/4Bmia9XuYd
Около 19:30 в субботу полиция Израиля получила сообщение о том, что трое молодых людей покинули пляж Декель на гидроцикле примерно в 16:30 и не вернулись. Сразу после получения сообщения власти начали поисково-спасательную операцию.
Они провели сканирование местности вдоль побережья, а подразделение морской полиции и “Маген Давид Адом” (MDA) провели поиск на Кинерете. После захода солнца к поискам присоединился вертолет израильской полиции.
Около 21:00 операторы вертолетов сообщили о водных мотоциклах в северном районе Кинерета, заметив людей, махающих руками за помощью. Спасатели прибыли на место и спасли троих мужчин, благополучно доставив их обратно на пляж.
Полиция подчеркивает опасность входа в бурную водуи дает рекомендации по безопасности на воде:
Three men rescued from Kinneret by helicopter | https://t.co/ICnJwBl4qm pic.twitter.com/4Bmia9XuYd— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 22, 2023
- Плавайте с товарищами, но не в одиночку.
- Заходите в лодку только в спасательном жилете.
- Не забывайте о средствах связи на случай чрезвычайной ситуации
- Обновите контакт “вне воды”, который может сообщить о чрезвычайной ситуации.
- В случае возникновения опасной для жизни ситуации немедленно сообщите в экстренные службы.