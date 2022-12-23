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Трое мужчин надругались над школьницами, но их не осудили за изнасилование
23.12.2022 11:45 Ольга Белозерова

Трое мужчин надругались над школьницами, но их не осудили за изнасилование

Суд не стал вменять статью об изнасиловании трем челябинцам, которые занялись сексом с тремя школьницами.

Однако, судья приговорил каждого из них к колонии почти на три года за сексуальные связи с несовершеннолетними, сообщает URA.RU.

По информации издания, подозреваемым вменяли статью о сексуальных связях с детьми младше 16 лет. Кроме этого, мужчины обвинялись в развратных действиях, но обвинения в изнасиловании с них сняли.

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