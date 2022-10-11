



Трое израильтян застряли в горах Непала - их спасли

Троих израильтян, застрявших в горах Западного Непала, спасли. Туристы в возрасте около 50 лет стали заложниками стихии, тяжелые погодные условия помешали им безопасно вернуться в деревню.



Израильтянам пришлось разбить палатку среди гор и связаться с командой спасателей.



"Вертолет не мог сесть в том месте, где они находились, из-за сложного горного рельефа. Мы позаботились, чтобы к ним на помощь вышла группа из деревни, прихватив теплую одежду и питание. Туристов мы проинструктировали, как правильно провести ночь. Их одежда промокла, а на улице была минусовая температура", - рассказал Гиль Чимка из команды спасателей.



По его словам, у одного из туристов появились симптомы переохлаждения.



"Погодные условия были крайне тяжелыми, но туристам удалось добраться до деревни благодаря находчивости и хладнокровию. В немалой степени им помогло то, что они постоянно поддерживали связь и получали необходимые инструкции", - говорит Гиль.

