



Трое израильтян экстрадированы в США по обвинению в электронном мошенничестве

На прошлой неделе Израиль экстрадировал Ори Маймона, Афика Тори и Гилада Мазуги в США после того, как американское правительство потребовало этого шага, чтобы они могли быть привлечены к ответственности по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения мошенничества.



Маймон, Тори и Мазуги, наряду с другими, действовали как часть крупномасштабного мошеннического предприятия под названием "Юком", которое обманывало американских граждан и других лиц через веб-сайты, выдавая себя за торговые площадки для инвестиций в бинарные опционы.



По данным властей, сотрудники "Юком" представлялись выходцами из других стран, лгали о своей профессиональной квалификации и использовали "сценические псевдонимы". По оценкам следствия, в результате аферы с 2014 по 2017 год, было украдено около 148 миллионов долларов.

