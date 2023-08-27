



Трое человек арестованы по подозрению в стрельбе в Кафр-Кане

По данным полиции, три человека были арестованы в связи со стрельбой в Кафр-Кана, в результате которой 26 августа были ранены шесть членов одной семьи.



Двое вооруженных людей в масках открыли огонь во дворе дома в городе Галилея, прежде чем скрыться с места происшествия.



В заявлении властей говорится, что офицеры, ночью обыскали “несколько объектов” и арестовали троих подозреваемых, а также конфисковали найденные автомат М-16, гранату и боеприпасы.



