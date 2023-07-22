



Трое арабов застрелено за ночь

19-летний мужчина и женщина в возрасте около 20 лет были застрелены в городе Джиср-эз-Зарка на побережье Израиля в пятницу вечером, 21 июля.



Сотрудники службы экстренного реагирования доставили обоих в больницу в Хадере, где врачи констатировали их смерть.



Полиция начала расследование инцидента и работает над розыском подозреваемых, которые скрылись с места происшествия после стрельбы.



Также в пятницу вечером в другом инциденте, был застрелен мужчина при попытке разнять драку в Восточном Иерусалиме.



Погибший идентифицирован как Зиад Фахми Таха из лагеря беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме.



Все это произошло на фоне растущей волны насильственных преступлений в арабских общинах.