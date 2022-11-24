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Три жителя Хеврона похищены в Ярке
24.11.2022 10:10 Аркадий Бочаровский

Три жителя Хеврона похищены в Ярке

Трое жителей Хеврона были похищены ночью в друзском городе Ярка.

Трое жителей Хеврона, 17, 19 и 28 лет, были похищены несколькими мужчинами, когда они остановились на ночь в Ярке. Полиция сообщила, что похитители стреляли в воздух и насильно усадили троих в автомобиль. 

Также сообщается, что трое были найдены недалеко от места похищения со следами побоев. Их эвакуировали для оказания медицинской помощи в медицинском центре Галилеи в Нагарии. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
 

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