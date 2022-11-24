



Три жителя Хеврона похищены в Ярке

Трое жителей Хеврона были похищены ночью в друзском городе Ярка.



Трое жителей Хеврона, 17, 19 и 28 лет, были похищены несколькими мужчинами, когда они остановились на ночь в Ярке. Полиция сообщила, что похитители стреляли в воздух и насильно усадили троих в автомобиль.



Также сообщается, что трое были найдены недалеко от места похищения со следами побоев. Их эвакуировали для оказания медицинской помощи в медицинском центре Галилеи в Нагарии. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

