



Три субмарины, посетивших “Титаник”, чуть не постигла та же участь, что и “Титан

Потеря подводного корабля “Титан” во время его экспедиции к “Титанику” вызвала вопросы о безопасности судна, но это лишь последний корабль, оказавшийся в опасности на месте самого известного кораблекрушения в мире. Из 10 подводных аппаратов, которые могут погружаться на глубину 4000 метров и более, “Титан”, принадлежащий исследовательской компании OceanGate Expeditions, был единственным, который не был сертифицирован ни одним регулирующим органом, и OceanGate был предупрежден отраслевыми экспертами, что судно может быть небезопасным.



Тем не менее, каким бы надежным ни было транспортное средство, погружение на такие экстремальные глубины океана всегда сопряжено с риском. По крайней мере, в трех предыдущих экспедициях на “Титаник” экипажи могли погибнуть. Консультант команды, заново открывшей “Титаник” в 1985 году, канадский врач-подводник доктор Джо Макиннис уже участвовал в нескольких погружениях к этому месту к тому времени, когда он стал одним из руководителей совместной канадско-российско-американской экспедиции туда в 1991 году. Помимо проведения биологических и геологических исследований затонувшего корабля, группа планировала запечатлеть обломки на пленку Imax – их кадры легли в основу документального фильма 1995 года “Титаника”.



Два российских подводных аппарата “Мир” за время экспедиции совершили 17 погружений, а в последнем попали в сложную ситуацию.

Подводный аппарат Макинниса приземлился в рулевой рубке, на том самом месте, где, возможно, стоял капитан Эдвард Смит, когда “Титаник” затонул под волнами. Когда группа закончила съемку и попыталась оторваться от платформы, они поняли, что за что-то зацепились и вызвали на помощь второй аппарат “Мир”. Пилот второго судна смог увидеть, что их левая посадочная платформа проскользнула под массой проводов, возможно, телефонных кабелей, которые когда-то шли в рулевую рубку, и дал им указания, как маневрировать, чтобы выбраться из путаницы.



Еще одна съемка фильма о кораблекрушении привела к клинической смерти режиссера Джеймса Кэмерона. Осенью 1995 года Кэмерон несколько раз спускался к обломкам корабля во время съемок своего блокбастера 1997 года “Титаник”. Во время своего третьего погружения с пилотом подводного аппарата доктором Анатолием Сагалевичем и русским инженером они столкнулись с неожиданной песчаной бурей на дне океана. Борьба с сильным течением вывела из строя источник питания подводного аппарата, и у них почти закончились батареи. Группа сразу же прервала погружение, но на высоте 25 метров над морским дном они словно уперлись в потолок. Подводный аппарат перестал подниматься и снова опустился на дно океана.



Они просидели полчаса в полной темноте и при почти нулевой температуре, чтобы дать своей батарее отдохнуть, прежде чем попытаться снова, но были остановлены во второй раз на высоте 25 метров. Субмарина попала в нисходящий поток, вызванный течением над кораблекрушением. Однако, по счастливой случайности, каждый раз, когда поток толкал их обратно вниз, он также уносил их немного дальше от “Титаника”. Только с третьей попытки они смогли выйти на поверхность спустя пять часов.



Несмотря на свой страх перед водой, Майкл Гильен не мог упустить возможность стать первым репортером за 88 лет, посетившим “Титаник”, когда его пригласили туда нырнуть в 2000 году. Пилот подводной лодки Виктор Нищета взял Гильена и его напарника по погружению на часовую экскурсию по обломкам, но, когда подводная лодка пересекла поле обломков между передней частью корабля и кормой, Гильен понял, что они ускоряются. Как и команда Кэмерона, они попали в одно из непредсказуемых морских течений.



“Через долю секунды наша подводная лодка врезалась в винт “Титаника”, – рассказывает Гильен в своей книге. “Я почувствовал удар от столкновения; осколки красноватого, ржавого мусора посыпались на нашу подводную лодку, закрывая мне обзор через иллюминатор”.



Маленькая подводная лодка была плотно зажата в корпусе гигантского гребного винта. Пока Нищета раскачивал судно взад и вперед, как автомобиль, увязший в грязи, Гильен подумал про себя: “Вот чем это для тебя закончится”.



После почти часа напряженной тишины мир вдруг изменился. Рычание мотора прекратилось, и субмарина снова почувствовала себя невесомой.



В 2005 году французский исследователь морских глубин Поль-Анри Наржеоле, один из пяти человек, погибших на “Титане”, написал в открытом письме первооткрывателю кораблекрушения “Титаника” Бобу Баллару: “Исходя из моего 11-летнего опыта дайвинга на Титанике, я могу заверить вас, что океанское дно вокруг этого крушения не является тихим местом. Часто оно больше похоже на посудомоечную машину”.



Между неустойчивыми течениями, полным отсутствием тепла и дневного света и ржавым корпусом самого корабля нырять всегда опасно.