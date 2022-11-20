



Три школьницы из Петах-Тиквы пообещали зарезать за комментарий в Инстаграм



Следователи станции полиции Петах-Тиквы расследуют акции трех несовершеннолетних девушек, учениц средней школы, которые подозреваются в угрозе убийства несовершеннолетней и причинении вреда ее двоюродной сестре.



Мать одной из жертв обратилась в мировой суд Петах-Тиквы с просьбой не подпускать подозреваемых к ее дочери и племяннице, и эта просьба была удовлетворена судом, который издал постановление о запрете приближаться к жертвам - до четверга 23 ноября, когда состоится слушание по их делу.



Причиной угроз стал нелестный комментарий жертвы к посту в Инстаграм. В ответ подозреваемые пообещали избить и зарезать заявительницу и привезти ее мертвой к родителям. Несовершеннолетние, подвергшиеся угрозам не ходят в школу с прошлого четверга, и вчера главная жертва по этому делу сказала. "Я посылаю сообщение всем девочкам, чтобы они не спешили и не реагировали в социальных сетях, потому что случайная и ненужная реакция может привести к серьезному инциденту и создать реальную опасность для их жизни, как то, что происходит со мной сегодня. Я боюсь и напугана, и это того не стоит".