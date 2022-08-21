Новости » Происшествия
Три российских шпиона задержаны на оружейном заводе в Албании
21.08.2022 07:43 Аркадий Бочаровский

Три российских шпиона задержаны на оружейном заводе в Албании


Международные СМИ сообщают о задержании двух граждан России и одного гражданина Украины “при совершении попытки рейда” на военной базе и оружейном заводе в городе Грамши, Албания.

По данным министерства обороны Албании трое занимались “шпионажем”. Один из них обрызгал баллончиком с нервнопаралитическим  газом охранников завода.

Два албанских военнослужащих ранены при задержании шпионов.

На заводе в Грамши производятся автоматы Калашникова. На заводе также демонтируют списанные вооружения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы