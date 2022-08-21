



Три российских шпиона задержаны на оружейном заводе в Албании



Международные СМИ сообщают о задержании двух граждан России и одного гражданина Украины “при совершении попытки рейда” на военной базе и оружейном заводе в городе Грамши, Албания.



По данным министерства обороны Албании трое занимались “шпионажем”. Один из них обрызгал баллончиком с нервнопаралитическим газом охранников завода.



Два албанских военнослужащих ранены при задержании шпионов.



На заводе в Грамши производятся автоматы Калашникова. На заводе также демонтируют списанные вооружения.