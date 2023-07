Три месяца на дождевой воде: Спасен моряк, дрейфовавший в открытом океане

В Тихом океане был спасен 51-летний австралиец Тим Шеддок, который вместе со своей собакой три месяца дрейфовал на судне. Об этом сообщает DW.



Шеддок в апреле отправился на катамаране из мексиканского порта Ла-Пас. Он планировал преодолеть 6000 км до архипелага Французская Полинезия в Тихом океане. Вместе с ним на судне находилась его собака Белла.



Спустя несколько недель после начала путешествия их застиг шторм, который вывел из строя электронику и радиосвязь на катамаране и сделал судно неуправляемым. Моряк и его собака три месяца дрейфовали в открытом океане, пока 6 июля их не обнаружил вертолет с проходившего мимо рыболовного траулера.



Все это время австралиец с собакой пили дождевую воду и ели выловленную в океане сырую рыбу – у Шеддока была рыболовная сеть. Теперь спасенные направляются обратно в Мексику на борту траулера.



“Я прошел через очень тяжелые испытания в море. Мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долго был один. В остальном у меня все хорошо со здоровьем”, – рассказал спасенный моряк.

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82