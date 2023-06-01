



Три человека задержаны за резкие высказывания против ЛГБТК

Израильская полиция задержала двух мужчин в районе Иерусалима и одного в центре Израиля после того, как они выразили анти-ЛГБТК+ взгляды, сообщил пресс-секретарь полиции в четверг утром.



Подозреваемые были задержаны, так как израильская полиция находится в состоянии повышенной готовности в последние несколько дней в преддверии Месяца гордости, который начинается в четверг, и Марша гордости и терпимости в Иерусалиме, который назначен на тот же день.



Первым задержанным стал мужчина в возрасте 60 лет из окрестностей Иерусалима. Он был задержан в среду вечером после публикации в социальных сетях постов, призывающих людей убивать участников Марша. По окончании допроса мужчину отправили под домашний арест и выдали запретительный ордер на посещение Иерусалима на пять дней.



Вторым оказался мужчина 40 лет из Иерусалима, его задержали за резкие комментарии о Марше.



Третий мужчина, житель Рамлы, был задержан после того, как сделал резкие комментарии против ЛГБТК+ в сообщении Telegram. Он также получил пятидневный судебный запрет посещать Иерусалим по окончании расследования.