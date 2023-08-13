



Три человека - в критическом состоянии после падения в яму с навозом в Галилее



13 августа в деревне Дейр аль-Асад в долине Бейт-Керем в центре Галилеи молодой человек получил тяжелые травмы, упав в яму глубиной 8 метров.



Вскоре после этого двое пожарных упали, пытаясь спасти его, и также получили тяжелые травмы. Все трое были эвакуированы на вертолете в больницу "Рамбам" в Хайфе и медицинский центр Галилеи в Нагарии в критическом состоянии. По всей видимости, яма использовалась для утилизации отходов лошадей, что привело к скоплению токсичных газов, от которых пострадали трое.

