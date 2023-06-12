



Три британских дайвера погибли в результате пожара на лодке у берегов Египта

Три пропавших без вести британских пассажира, которые находились на водолазной лодке, загоревшейся в Египте, погибли, подтвердил туроператор.



Представитель Scuba Travel сказал: "С большим сожалением мы, как туроператор, с тяжелым сердцем должны признать, что трое из наших очень ценных дайверов погибли в результате трагического инцидента. Наши искренние и искренние соболезнования их семьям и друзьям в это очень печальное время".



В заявлении компании говорится, что трое пассажиров были среди 15 квалифицированных энтузиастов дайвинга, которые в течение недели находились на борту дайв-бота "Харрикейн", когда в воскресенье, 11 июня, вспыхнул пожар.



"В момент возникновения пожара 12 дайверов находились под водой, а те, кто пропал без вести, видимо, решили не погружаться в то утро", - сообщил туроператор.



По данным Scuba Travel, серьезность пожара означала, что 12 дайверов были немедленно эвакуированы на другое судно поблизости, а 14 членов экипажа также были вынуждены покинуть корабль после попытки добраться до пропавших без вести гостей.



Полиция и местные власти проведут полное расследование причин пожара.



"Харрикейн" буксируется в порт, который еще не определен, так как лодка все еще тлеет и нужно дождаться ее полного остывания.

