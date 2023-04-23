



Три бедуина пытались похитить девушку в Кирьят-Малахи. Подробности

В субботу ночью, 22 апреля, в полицию Кирьят-Малахи позвонили после сообщения, полученного в "Мокед 100", о криках и насилии возле жилого дома. Находившиеся поблизости полицейские заметили автомобиль, который скрылся с тремя подозреваемыми в нем.



После того как водитель не отреагировал на призывы полицейских остановиться, началась полицейская погоня. Полиция заявила, что подозреваемые подвергали опасности жизни участников дорожного движения и полицейских, повредили частный автомобиль и прорвались через полицейский пост. После того как полицейские открыли по ним огонь, они были остановлены на другом полицейском посту, бросили машину и были пойманы после короткой погони недалеко от Пура.



В ходе расследования в отношении подозреваемых выяснилось, что один из них пытался силой усадить в свой автомобиль молодую женщину, с которой он был ранее знаком, после того как она оказала сопротивление. Во время побега подозреваемые заметили мужчину с мобильным устройством в руках, напали на него и отобрали устройство, которое позже было обнаружено на пути их бегства. Полиция сообщила, что автомобиль подозреваемых был конфискован для дальнейшего расследования.



Начальник полицейского участка Кирьят-Малахи, Мевурах Авраам, сказал, что "это серия самых серьезных преступлений, включая попытку похищения, грабеж и создание угрозы для жизни человека, закончилась без жертв благодаря быстрой реакции полицейских".