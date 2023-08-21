



Три автобусные компании получили иски из-за дискриминации в отношении женщин

Согласно данным новостного сайта Ynet, 14-летняя девочка подала в суд на компанию “Эгед” на 271 500 шекелей по обвинению в преследовании и дискриминации из-за ее наряда при посадке в городской автобус. В иске, поданном в магистратский суд Хайфы, утверждается, что девочка села в городской автобус №76 в шортах и ​​топе без бретелек поверх купального костюма. Водитель спросил ее: “У вас есть что еще надеть?”, а затем предупредил, что ее могут оштрафовать за выбор одежды.



В заявлении “Эгед” говорится, что сразу после подачи жалобы было начато расследование инцидента, и что иск “будет рассмотрен в суде”.



Иск присоединился к двум другим аналогичным заявлениям, поданным за последние недели. Согласно данным 12 канала, 21-летняя Хила Пелег из Ашдода подала в суд на автобусную компанию “Электра-Афиким” после того, как ей отказали в посадке на городской автобус 85-го маршрута из-за того, что “автобус только для мужчин”.



Кроме того, молодые женщины, которым “настоятельно рекомендовали сидеть в задней части автобуса и прикрыться одеялами” на маршруте №885 из Ашдода в Цфат, также решили подать в суд на автобусную компанию Nateev Express “за дискриминацию”.



Nateev Express выступила с заявлением, в котором говорится, что компания “серьезно относится и осуждает любое исключение других из публичного пространства”. Компания объявила, что водитель “был нанят одним из ее субподрядчиков” и “действовал вопреки четким инструкциям компании, Министерства транспорта и закона”. Перевозчик отстранил водителя от работы и принес извинения пострадавшим.