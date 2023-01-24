



Три араба с собакой грабили прохожих в центре Иерусалима



Несколько арабов с собакой грабили прохожих вечером 23 января в центре Иерусалима. Быстрая реакция сотрудников полиции и использование современных технических средств привели к аресту подозреваемых, которые были доставлены на допрос в полицейский участок.



В штаб-квартиру полиции Иерусалима поступило сообщение об ограблении, в ходе которого несколько подозреваемых, гулявших по центру города с собакой, подошли к жертве и, приказав сесть, сорвали цепочку с шеи и забрали мобильный телефон. Они также забрали пальто у другого человека неподалеку.



Вызванные на место происшествия сотрудники участка Лев Ха Бира Иерусалимского округа начали поиски подозреваемых в этом деянии, а наблюдатели центра управления Иерусалимского округа провели оперативные операции по установлению местонахождения подозреваемых. Через некоторое время они были замечены идущими по улице Шломцион в Иерусалиме.



Трое подозреваемых, жители Шуафат, Старого города Иерусалима и квартала Вади аль-Джоз в возрасте около 20 лет, были арестованы полицией, в то время как один из подозреваемых пытался использовать дрессированную собаку, чтобы помешать полиции выполнить свою миссию и завершить операцию по аресту.