



Тревога нарастает: в Европе и США обсудили рост уровня антисемитизма

Высокопоставленные чиновники провели экстренную встречу в Париже по поводу резкого роста уровня антисемитских инцидентов в Европе, США и Латинской Америке после начала войны в Израиле, 7 октября.



По данным израильской газеты "Маарив", в совещании участвовали 13 человек.



Оперативных решений о совместных действиях принято не было, но состоялся обмен разведданными о ситуации и о мерах, которые будут предприняты в различных странах. Официальные лица выразили "глубокую обеспокоенность" тем, что тенденция в обозримом будущем усилится.



Чиновники выразили опасения, что будут осуществлены нападения на евреев. Во франции 85% еврейских родителей решили не отправлять своих детей на занятия в прошлую пятницу. В стране с начала войны в Израиле зафиксировано 600 антисемитских инцидентов.