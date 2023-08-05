



Третья годовщина взрыва в порту Бейрута: протестующие требуют ответов

Сотни протестующих собрались в Ливане в пятницу, чтобы отметить третью годовщину разрушительного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута, требуя от властей ответственности за катастрофу, которая до сих пор окутана тайной, пишет CNN.



На кадрах ливанских СМИ видно, как демонстранты выходят на улицы во время общенационального трехдневного траура и скандируют лозунги против политиков, которых они обвиняют в препятствовании расследованию взрыва, в результате которого 4 августа 2020 года погибло не менее 200 человек и 6000 получили ранения.



Инцидент в порту Бейрута в столице страны стал одним из крупнейших в мире неядерных взрывов.



Взрыв вызвал огромную ударную волну, которая сравняла с землей целые кварталы города.



Взрыв был зафиксирован сейсмографами как землетрясение силой 3,3 балла и ощущался за сотни километров, вплоть до Кипра.



Следователи связывают взрыв с примерно 2750 тоннами аммиачной селитры, которая хранилась на складе в порту с 2014 года.



Но спустя три года остается загадкой, что вызвало возгорание аммиачной селитры.



Расследование, направленное на привлечение к ответственности нескольких высокопоставленных политиков за преступную небрежность, зашло в тупик. Активисты и юристы призывают ООН инициировать миссию по установлению фактов, чтобы раскрыть правду.