



Третий случай за день в Израиле: в Бейтар-Илит в ДТП пострадал ребенок

Третий случай за несколько часов в Израиле: в Бейтар-Илит в ДТП пострадал ребенок



Днем, 15 июня, в Бейтар-Илит 8-летняя девочка-пешеход пострадала в результате аварии.



По данным 13 канала, малышку сбила машина.



Медики оказали пострадавшей первую помощь и эвакуировали ее в больницу "Хадасса Эйн Керем". У девочки диагностирована травма головы.



Это уже третья авария с участием маленьких детей в течение дня в Израиле. Ранее в Иерусалиме автобус сбил девятилетнюю девочку. Медики госпитализировали пострадавшую в "Хадасса Эйн Керем" в тяжелом состоянии.



За несколько часов до этого на шоссе 60 пострадала 8-летняя девочка. Полиция заметила угнанный автомобиль и приказала водителю остановиться, но тот попытался скрыться. В ответ был открыт огонь. В ходе погони автомобиль столкнулся с другим транспортным средством. В итоге, пострадали шесть человек, среди которых был ребенок.